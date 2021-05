Milan, mercato: è Alessio Romagnoli il ‘dopo Chiellini’?

Nuove voci di mercato sul capitano del Milan, che contro la Juventus viaggia verso un'altra esclusione dall'undici titolare

MILANO - La stagione di AlessioRomagnoli, in maglia rossonera, ha lasciato molto a desiderare. E non è un caso che nelle ultime partite Stefano Pioli abbia schierato la coppia Kjaer-Tomori. Il secondo, vera sorpresa della seconda metà di campionato, è arrivato a Milanello durante il mercato di gennaio. E pensare che l'anglo-canadese era solo la seconda scelta di Maldini e Massara. Il duo infatti voleva portare all'ombra del Duomo Mohamed Simakan dello Strasburgo. Il Milan, che aveva necessità di un rinforzo, I dirigenti hanno cambiato obiettivo in maniera definitiva, prendendo Tomori in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni dal Chelsea.

Le indiscrezioni di mercato su Romagnoli

Le ottime prestazioni di Fikayo Tomori hanno convinto la dirigenza a riscattarlo per una cifra importante e il Milan deve assolutamente centrare la qualificazione alla prossima Champions per riuscire nel suo intento. A meno che non si decida di cedere qualche giocatore e tra questi c'è Alessio Romagnoli. Il capitano, nell'ultimo periodo è stato protagonista di rumors di mercato che lo vedono coinvolto in uno scambio con Bernardeschi. Ma attenzione anche alla Spagna, con Barcellona e Atletico Madrid sulle sue tracce. L'ex Sampdoria e Roma ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e al momento il rinnovo sembra essere in alto mare. Per questo il Milan sta valutando la cessione del numero 13 per evitare di vivere un Donnarumma bis.

L'idea della Juventus

Restando in tema Juventus, oltre alle voci su un possibile approdo di Donnarumma, dal Milan al bianconero, Tuttosport rivela che anche il centrale è nei pensieri della società di Andrea Agnelli. Alessio Romagnoli potrebbe essere il 'dopo Chiellini'. Che non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro, dopo l'Europeo. Per il momento però tra la Juventus, la società meneghina e il capitano rossonero non ci sarebbero stati ancora contatti.