Milan, Maldini prova il doppio colpo da Champions League

Giornate frenetiche per Paolo Maldini, alla ricerca della soluzione migliore per regalare a Pioli un dieci di buon livello

Redazione Il Milanista

Paolo Maldini, Ivan Gazidis e Frederic Massara sono alla ricerca del numero 10 da regalare a Stefano Pioli. Rimpiazzare Calhanoglu non sarà semplice, anche e soprattutto in virtù del ruolo fondamentale che il turco aveva assunto negli ultimi 18 mesi nello scacchiere di Stefano Pioli. Un addio importante, doloroso già di per se e reso ancora più difficile da digerire dal passaggio sull'altra sponda di Milano.

Nonostante ciò, il Milan ha dimostrato di non essere una squadra che si scoraggia. Se i rossoneri hanno accettato di non scendere a patti con Donnarumma e Calhanoglu, è perchè la società è solida e prosegue dritta per la sua strada. Proprio per questo, la dirigenza non è certo spaventata dal dover ricercare un nuovo numero dieci, e le ricerche sono partite in maniera incessante fin da subito. Sarà necessario, però, mettere a segno un colpo di livello per fare bella figura in Champions League, come la storia del Milan insegna.

Doppio colpo?

A tal proposito, come riportato da Tuttosport, Maldini sta seguendo una pista che potrebbe portare a Milano un clamoroso doppio colpo. La dirigenza rossonera è, infatti, sulle tracce di Dusan Tadic e Hakim Ziyech, due dei protagonisti della cavalcata dell'Ajax nel 2018/2019. Per il primo la trattativa è abbastanza complicata viste le resistenze del club olandese, che non vuole privarsi del suo capitano e uomo simbolo. I rossoneri, però, non demordono, e possono contare sulla volontà del calciatore, lusingato dalla possibilità di vestire una maglia probabilmente ancora più gloriosa di quella dell'Ajax.

Per Ziyech, invece, si tratta della classica trattativa da tenere in standby per settimane e poi lanciare l'affondo decisivo a fine mercato. La situazione del marocchino è nota a tutti, è in rotta con Tuchel e lascerà certamente il Chelsea in questa sessione di calciomercato. Il problema è rappresentato dal suo valore, dato che i Blues lo hanno pagato 40 milioni solo la scorsa estate e non intendono fare minusvalenza. Il Milan tenterà un affondo a fine estate, quando i campioni d'Europa potrebbero aprire ad un prestito pur di liberarsi del calciatore.