Italia bella e capace di soffrire: Donnarumma per realizzare il sogno di tutti

Le parole nel post partita del portiere azzurro Gianluigi Donnarumma, dopo la vittoria ai quarti di finale di euro 2020 contro il Belgio.

Redazione Il Milanista

La Gazzetta dello Sport l'ha definitiva un’Italia bella e capace di soffrire, di lottare col coltello tra i denti, di non abbattersi per quel rigore proprio allo scadere del primo tempo che poteva invece diventare pesantissimo. Poi, uno dei suoi leader protagonista anche ieri, ha parlato ai microfoni Rai della prestazione azzurra: "Eravamo arrabbiati nello spogliatoio - dice GigioDonnarumma - ma ci siamo calmati subito perché mancavano ancora 45’ e non volevamo sprecare energie".

GIGIO PER IL SOGNO DI TUTTI - "Nel secondo tempo abbiamo avuto più occasioni per segnare ancora ma l’importante è vincere. Ce la giochiamo con chiunque. È un’Italia straordinaria - prosegue il portiere ex Milan ora al Psg - E’ stata una gara interminabile, non finiva piu! Siamo un gruppo straordinario, una squadra che non molla mai. Meritiamo di essere in semifinale, pian piano ci avviciniamo al nostro obiettivo". E poi sulla parata su De Bruyne in avvio: "Cerco solo di aiutare la squadra, di dare sempre il massimo. Sono emozionato oggi perché è la mia prima competizione importante e voglio andare più avanti possibile con questa maglia. Spero di realizzare il sogno di tutti".

LE PAROLE DI INSIGNE - LorenzoInsigne ha voluto dire la sua dopo l'ottima prestazione condita anche da un super gol: “È stato uno dei miei gol più importanti. Siamo in semifinale perché soffriamo tutti insieme, anche chi non gioca, ed è il mister che ha creato questo spirito. Mi dispiace per Spinazzola - dice ai microfoni di Sky Sport riferendosi proprio al riconoscimento come uomo partita -, perché se non si fosse infortunato avrebbe vinto questo premio anche oggi. Sono andato a consolarlo perché l’ho visto piangere, e spero che possa recuperare perché per noi è un giocatore fondamentale”. Ma Insigne si sente il leader di questa Nazionale? “Tutti insieme stiamo facendo un grande Europeo - risponde -, io mi sto mettendo a disposizione della squadra. Contro l’Austria so di non aver fatto una grande prestazione, ma l’importante è aver dimostrato che, tutti insieme, siamo in grado di arrivare fino in fondo”.