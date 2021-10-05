Milan: “Mai più il benvenuto”, lo striscione in risposta a Donnarumma

I tifosi del Milan hanno affisso un nuovo striscione per Gigio Donnarumma, in risposte alle parole del portiere

“I tifosi a San Siro mi fischieranno? Spero proprio di no, anche perché ho dato tutto per il Milan e sarei dispiaciuto per la contestazione. Siamo lì per la Nazionale e per vincere la Nations League. Il resto non conta“. Spera di non essere fischiato Gigio Donnarumma, desiderio che però sarà difficilmente assecondato. I tifosi del Milan non hanno scordato il loro ex portiere e soprattutto non hanno scordato la scelta di lasciare il club rossonero a parametro zero, per andare a giocare al Paris Saint-Germain.

In Francia per restare in panchina

Eppure il portiere della nazionale di Roberto Mancini in Francia non sta vivendo un buon momento. Diverse le panchine sia in campionato, che in Champions League, eppure il calciatore non sembra voler cambiare idea sulla scelta fatta: “Fantastico giocare con campioni come Messi, Neymar e altri. Sono giocatori che ti fanno crescere continuamente. Mi viene da ridere a pensare a chi dice che non sarei dovuto andare al PSG per Navas. Non ho però alcun tipo di problema. Sono qui al PSG e sono felice di essere qui. Ripeto, quando leggo scemenze su di me sui social mi faccio una grossa risata“.

Lo striscione del tifo organizzato rossonero per Donnarumma

I tifosi del Milan però andranno a San Siro domani (Il Meazza per la gara tra Italia e Spagna la prima semifinale di Nations League è tutto esaurito). Anche con l'intenzione di fischiare Donnarumma. Un comitato di ben tornato per l'ex rossonero e la testimonianza dei tifosi del Diavolo arriva dai diretti interessati, che hanno affisso un nuovo striscione per lui. Firmato dalla inequivocabile e che non lascia spazio alle interpretazioni. Ecco la foto tratta da Twitter.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/ariianicali/status/1445479208801628167″]