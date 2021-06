Milan: Leao piace in Premier League, ma serve una super offerta

L'attaccante Portoghese del Milan ha acceso l'interesse dei club inglesi, il Milan però lo lascerà partire solo davanti a una buona offerta

Redazione Il Milanista

Piace in Inghilterra Rafael Leao, questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport, oggi in edicola. L'attaccante portoghese del Milan è reduce da un'altra stagione tra luci e ombre, dove ha alternato goal e buone prestazioni a momenti opachi e poco convincenti. In ogni caso però la dirigenza rossonera lo lascerebbe partire davanti ad una super offerta. Maldini e Massara credono tantissimo nelle potenzialità del ragazzo, Stefano Pioli gli ha concesso fiducia e ha parlato molto bene di lui nel corso di tutta l'ultima stagione, esaltando la sua crescita. Attaccante davanti a tre trequartisti o esterno a sinistra, Leao inoltre per la squadra rossonera è un'alternativa tattica importante. Capace di scambiarsi di ruolo con Ante Rebic.

Il mercato rossonero

Una cessione importante però potrebbe finanziare il mercato rossonero. Maldini e Massara hanno messo nel mirino obiettivi importanti e di conseguenza anche costosi. Senza dimenticare che all'orizzonte c'è il riscatto di Fikayo Tomori, che peserà sulle casse societarie. Ventotto milioni di euro per l'inglese, inoltre si seguono diverse piste in attacco. Olivier Giroud è in questo momento il preferito, anche per una questione di costi, ma c'è da capire se il Chelsea, la stessa squadra da dove sarà riscattato Tomori, lo libererà a parametro zero. Anche se qualche giorno fa è stata attivata la clausola per il rinnovo di contratto automatico per un altro anno.

Sacrificio Leao per arrivare a un obiettivo importante?

Un'importante offerta per Rafael Leao però potrebbe finanziare l'arrivo di uno tra Dusan Vlahovic e Gianluca Scammacca. Gli altri obiettivi dei rossoneri per l'attacco. Entrambi giovani ed entrambi costosi. Il cartellino del serbo si aggira sui 60 milioni di euro, anche se ha il contratto in scadenza nel 2023. Mentre il Sassuolo per il suo attaccate ne chiede 40. Valutazioni importanti, che hanno raffreddato l'interesse del Milan, che ha messo al primo posto il bilancio da sistemare. Che sia Rafael Leao il sacrificato?