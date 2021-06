News Milan – Ancora Raiola! Si lavora ad uno scambio folle

Il Milan che ha conquistato meritatamente il secondo posto in campionato e la partecipazione alla prossima edizione della Champions, potrebbe essere molto diverso da quello che vedremo in campo il prossimo anno. Il primo cambiamento che salta agli occhi è sicuramente quello del portiere. Con Maignan che prenderà il posto di Donnarumma, destinato al Psg. Il legame fra l'estremo difensore cresciuto nel vivaio rossonero ed il Diavolo, si è incrinato soprattutto per le richieste fuori budget del suo agente. Con Mino Raiola, tuttavia, Maldini potrebbe presto tornare a parlare per concludere uno scambio molto suggestivo.