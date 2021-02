Milan, la Roma perde Dzeko per la gara con i rossoneri

MILANO – La notizia di giornata per quanto riguarda il Milan è il sorteggio degli ottavi di Europa League. I rossoneri dovranno vedersela con il Manchester United, nelle serate europee dell’undici e del diciotto marzo prossimo. Stefano Pioli e i suoi hanno altro a cui pensare, perché l’immediato futuro dice campionato e domenica prossima il club meneghino giocherà in trasferta a Roma, allo stadio Olimpico, in quella che sarà il posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, contro la squadra di Paulo Fonseca.

Scontro Champions in campionato

Anche la Roma oggi ha conosciuto la sua avversaria in Europa League, i giallorossi infatti se la vedranno con lo Shaktar di Donetsk, altro sorteggio poco benevolo a dire il vero in ambito europeo per le italiane. C’era il rischio derby, perché la due squadre potevano affrontarsi in Europa League, con l’antipasto servito domenica prossima. Così non sarà per il momento, ma in ogni caso all’Olimpico andrà in scena una partita importantissima. Uno scontro Champions in piena regola, dato che il Milan occupa la seconda posizione in classifica, mentre la compagine capitolina è quarta a 5 punti dal Diavolo.

Assente Dzeko

Paulo Fonseca però dovrà fare a meno di Edin Dzeko. Il bosniaco infatti è uscito malconcio dalla partita con il Braga di ieri sera. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’attaccante ha rimediato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. Il giocatore bosniaco resterà fuori per almeno due settimane. Non una buona notizia per il tecnico che portoghese, che a questo punto continuerà ad affidarsi a Borja Mayoral in attacco.

Gli infortunati rossoneri

Anche Pioli però dovrà rinunciare a due pendine. Ismael Bennacer e Mario Mandzukic infatti non ci saranno domenica prossima, secondo quanto riporta Tuttosport. I due potrebbero ritornare per la gara con l’Udinese o addirittura quella con l’Hellas Verona, del 7 marzo. Rientri a questo punto propedeutici per la sfida europea con il Manchester United.