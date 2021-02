Milan, Pioli: “Affrontare il Manchester United sarà stimolante”

MILANO – Sarà il Manchester United l’avversario del Milan agli ottavi di finale di Europa League. I Red Devils sono stati sorteggiati oggi a Nyon e le due sfide si giocheranno giovedì 11 marzo, l’andata, e giovedì 18 marzo il ritorno. Sfida complicata per i rossoneri, che dovranno giocare con quella che è la grande favorita per arrivare in fondo alla competizione e che attualmente occupa la seconda posizione in Premier League, a dieci lunghezze di distanza dalla prima, l’atra squadra di Manchester, il City.

Le parole di Pioli e la storia

Del sorteggio ha parlato anche Stefano Pioli, intervistato dall’Ansa. Ecco che cosa ha detto il tecnico del Milan: “Per noi affrontare il Manchester United sarà uno stimolo e ci darà anche grande motivazione, Un avversario e uno stadio che ricordano momenti gloriosi della nostra storia“.

Già la storia il club meneghino infatti è la vera bestia nera in campo europeo della squadra inglese. I precedenti tra Milan e Manchester United recitano un incredibile 4 a 1 nei 5 scontri diretti giocati tra il Diavolo e i Red Devils. Solo il Real Madrid è sullo stesso piano, dato che condivide gli stessi numeri di rossoneri.

Le reazioni della stampa inglese

Anche la stampa inglese però ha ovviamente reagito a quella che si può tranquillamente definire la ‘finale anticipata’ dell’Europa League. ‘What a tie!’ è il commento del Mananchester Evening News, affidato ai social. Mentre il Daily Mail e il Mirror hanno messo al centro Zlatan Ibrahimovic ex della gara. I primi si sono espressi con utilizzando un titolo classico: ‘Il ritorno di Zlatan‘. Mentre i secondi parlando dello svedese hanno voluto ricordare la sua esperienza in Premier League nel 2016/17, contribuendo alla vittoria proprio in Europa League, se pur saltando la parte finale del torneo per un grave infortunio rimediato ai quarti di finale. Infine c’è il Sun che ha voluto celebrare la storia della società meneghina, facendo un paragone con il recente passato, “Sleeping giants”.