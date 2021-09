Milan, Kessie: “Loro grande squadra, ma noi daremo tutto”

Franck Kessie a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus-Milan, ha parlato hai microfoni di Milan Tv, ecco le sue parole

"Il mister ci ha parlato molto per tutta la settimana, dobbiamo fare quello che ci ha chiesto. Dobbiamo fare quello che abbiamo provato in allenamento. Non sarà una partita facile, ma noi daremo tutto in campo".