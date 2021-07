Il Milan ha scelto Kaio Jorge: doppia opzione per portarlo a Milano

Continua a muoversi il mercato del Milan, per l'attacco la scelta è fatta: l'obiettivo è portare a Milano Kaio Jorge.

Redazione Il Milanista

È sempre più frenetico il mercato del Milan, con la dirigenza che non accenna a rallentare nonostante i tanti colpi già messi a segno. Sono stati messi a disposizione di Stefano Pioli giocatori importanti, che hanno sicuramente alzato il tasso d'esperienza della squadra, nonostante gli addii dolorosi di Donnarumma e Calhanoglu. I riscatti di Tomori e Tonali, il ritorno dal prestito di Brahim Diaz, gli arrivi di Maignan, Ballo-Tourè e soprattutto di Olivier Giroud, permetteranno al tecnico rossonero di iniziare a lavorare concretamente sul Milan della prossima stagione. Ma il mercato rossonero non è finito qui, mancano ancora alcuni tasselli e Maldini e Massara stanno lavorando per questo.

Dovrà necessariamente arrivare a Milanello un terzino destro, il grande obiettivo per il vice Calabria è il ritorno di Diogo Dalot. Sono ripartiti i colloqui con il Manchester United, il Milan spera di riuscire a concludere. Servirà un trequartista, e in tal senso il nome in pole position è quello di Nikola Vlasic del CSKA Mosca. La dirigenza, poi, vuole mettere a segno un altro colpo per l'attacco, un acquisto in prospettiva per far crescere sotto Giroud e Ibrahimovic. La scelta è ricaduta su Kaio Jorge, la dirigenza rossonera sta spingendo per portare il brasiliano a Milano.

Due opzioni

Il Milan vuole anticipare la concorrenza, sul giovane classe 2002 ci sono anche Juventus e Napoli, e per questo motivo si sta studiando l'opzione migliore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport c'è già un accordo verbale tra il giocatore e il club di via Aldo Rossi per il trasferimento a parametro zero a gennaio. I rossoneri, però, stanno pensando di anticipare i tempi, e portare subito il brasiliano a Milano. Il Santos chiede 10 milioni di euro, ma qualora dovessero abbassarsi le richieste la dirigenza potrebbe fare l'affondo già in questa sessione di mercato.