Il Milan studia la soluzione Isco: la possibile offerta al Real

Continua la ricerca del trequartista in casa Milan, mirino puntato su Isco, che molto probabilmente lascerà il Real Madrid.

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan è in fermento già da settimane, come dimostrano le tante trattative già definite dai rossoneri, sia in entrata che in uscita. Sostituito il portiere, con Mike Maignan che andrà a rimpiazzare Gigio Donnarumma, Maldini e colleghi sono ora alla ricerca di un trequartista che possa rimpiazzare Calhanolgu. Il trequartista turco è stato un fattore degli ultimi 18 mesi del Diavolo, pertanto per sostituirlo bisognerà trovare un fantasista all'altezza.

Sono tanti i nomi accostati ai rossoneri negli ultimi giorni, alcuni dei quali sono degli obiettivi concreti, altri dei semplici interessi. Il preferito da Pioli e dalla dirigenza nelle ultime ore sembra essere Dusan Tadic, ma l'Ajax ha chiuso le porte in maniera abbastanza netta tramite le parole del ds Overmars. Il Milan comunque non molla la presa.

Obiettivo Isco

Se per Tadic la trattativa è abbastanza complessa, il Milan potrebbe avere molte meno difficoltà a portare a Milano Isco. Il fantasista spagnolo è in uscita dal Real Madrid e sarebbe una grande occasione di mercato per i rossoneri, sia per qualità che per esperienza internazionale. Isco ha giocato pochissimo nelle ultime stagioni sotto la guida di Zinedine Zidane, ma il ritorno in panchina di Carlo Ancelotti non dovrebbe cambiare la situazione. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, per l'ex allenatore di Everton e Napoli lo spagnolo non è un titolare, e quindi la sua partenza non sarebbe un grosso problema.

La situazione contrattuale di Isco potrebbe aiutare il Milan. Il trequartista, infatti, ha il contratto in scadenza tra un anno, e per questo motivo le pretese del Real Madrid non sarebbero eccessive. I Blancos potrebbero accontentarsi di una cifra vicina ai 20 milioni, anche se l'intenzione della dirigenza rossonera è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto. In quel caso, però, Isco dovrebbe prolungare il suo contratto con il Real.

Una trattativa tutt'altro che impossibile per il Milan, che sogna il grande colpo. La fattibilità dell'operazione aumenta anche in virtù dei buoni rapporti con la dirigenza madrilena, come dimostrano gli affari Theo Hernandez e Brahim Diaz.