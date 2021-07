Calciomercato Milan – Maldini sfida l’Arsenal per un colosso

Il Milan e la sua dirigenza lavorano a stretto giro in vista della prossima stagione. Se al centro delle attenzioni c'è sicuramente il mercato in uscita, con un tesoretto da costruire, la storia non finisce qui. Priorità è infatti quella di consegnare a Stefano Pioli una squadra in grado di competere e far bene nella prossima Champions League. Per una competizione internazionale servono giocatori abituati a vivere serate difficili, dove la pressione è altissima e spesso può giocare brutti scherzi. Ecco perché la dirigenza milanista ha messo nel mirino uomini come Dusan Tadic dell’Ajax per il ruolo di trequartista. Ma non solo! Maldini è infatti alla caccia di un attaccante e sembrerebbe aver individuato il nome giusto >>>