Milan, il punto su Ibrahimovic: tra ginocchio e mercato

Preoccupano le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, lo svedese rischia addirittura di doversi operare al ginocchio e il Milan pensa al mercato

In casa rossonera c'è tanta preoccupazione per le condizione di Ibrahimovic. Zlatan infatti non sta rispettando la tabella di marcia di recupero. La scelta della terapia conservativa non da le risposte che invece il club meneghino si aspettava, il livello di guardia è alto, ma non è ancora allarme rosso. Ulteriori valutazioni saranno fine in ogni caso alla fine delle 6 settimane di terapia decisa a fine maggio. Quindi tutto rimandato a fine giugno. Ma il tempo inizia a stringere, così come i dubbi aumentano con il passare dei giorni. Dubbi sulla 'strada prendere' in vista della prossima stagione.