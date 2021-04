Milan, il posto in Champions per arrivare a Rodrigo De Paul?

Il Milan è già al lavoro per la prossima stagione, ma molto dipenderà dai rinnovi contrattuali. Intanto prende forma il 'dopo Calhanoglu'

Maldini, Massara e Gazidis sono chiamati ad un importante lavoro in vista della prossima stagione. L'asticella si alza e quindi anche la qualità e la quantità dei giocatori che si metteranno in campo, dovrà necessariamente salire. Ecco dunque che sono diversi i nomi sondati dalla proprietà per il futuro più prossimo. In ballo infatti ci sono principalmente quattro questioni. Abbiamo il mercato in uscita, che dovrà necessariamente tornare protagonista in estate con Castillejo, Romagnoli e chissà che non ci siano anche altri giocatori vicini all'addio.

Da Paul, Calhanoglu e le voci di mercato

Fra queste tematiche, spicca quella sul futuro del numero 10 rossonero, Hakan Calhanoglu. Qualora il turco non dovesse rinnovare e lasciasse quindi Milanello, dato che le notizie su questo fronte non inducono all'ottimismo, nonostante la dirigenza predichi cauto ottimismo. Nessun passo avanti, ormai da qualche settimana e il tempo stringe. Il Milan intanto starebbe già pensando a come cautelarsi, Rodrigo De Paul sarebbe il primo nome sulla lista di Maldini e soci. Indubbio che non sarà facile arrivarci. Talento ancora giovane e dalle doti cristalline, De Paul è conteso da almeno una decina di club che hanno mostrato serio interesse a strapparlo all'Udinese. Pozzo sa della miniera che ha a disposizione e punta verso un'asta europea, cosa che invece Milan e altre italiane vorrebbero evitare. Inoltre va ricordato come l'argentino sia prossimo al cambio d'agente, da Augustin Jimenez a Mino Raiola, un nome che dalle parti di via Aldo Rossi conoscono bene.

Champions cruciale

Arrivare a mettere le mani sul numero 10 dell'Udinese però non sarà semplice e non solo perché in quel ruolo c'è Hakan Calhanoglu. Ma perché la società friulana valuta tanto il cartellino del suo capitano, almeno 40 milioni di euro. Questa non è una novità. Il Milan potrebbe permettersi un simile esborso solo con la qualificazione alla prossima Champions League. Riuscire a centrare almeno il quarto posto per Diavolo quindi è fondamentale anche per la prossima sessione di mercato.