Milan, il Papu Gomez, pronto a salutare l’Italia. Futuro in Liga?

MILANO – Tutte lo vogliono, ma nessuna sembra intenzionata ad affondare il colpo. Questa sembrava essere la situazione intorno al ‘Papu’ Gomez. Qualcosa però negli ultimi giorni però è cambiata. L’argentino è rimasto in uscita dall’Atalanta, qualcosa di incredibile rispetto ad inizio stagione, qualcosa però si è rotto. Il rapporto tra il numero dieci e mister Gian Piero Gasperini si è spezzato e la frattura non è più sanabile. Lo ha spiegato anche il presidente Percassi, per la squadra bergamasca il ‘Papu’ è ormai un capito chiuso.

Milan, tutte le squadre interessate al ‘Papu Gomez’

L’interesse del Milan è scemato o meglio, i rossoneri si sono tirati fuori per costi dell’operazione ed età dell’argentino, ormai da tempo. La dirigenza rossonera tra l’altro ha smentito ogni tipo d’interesse anche se qualche ‘spiffero’ era arrivato in passato. E le altre squadre interessate? Dall’Inter, alla Roma, passando per la Lazio, arrivando fino alle piste esotiche che portano verso gli Emirati Arabi. Oltre alla Juventus e la Fiorentina. Queste erano le squadre accostate al numero dieci della squadra bergamesca.

Milan News – Il Papu Gomez pronto a salutare l’Italia, per lui c’è il Siviglia

L'Atalanta non è mai stata convinta di cedere il giocatore in Italia, soprattutto alle dirette avversarie per un posto in Champions League. Il club bergamasco ha sempre preferito una pista estera in questo caso e proprio all'esterno dovrebbe andare a giocare l'argentino. C'è il Siviglia sulle sue tracce e la Gazzetta dello Sport riporta le ultime novità sul fantasista. L'offerta degli andalusi è di 5 milioni di euro, mentre Percassi ne vorrebbe 10, i contatti tra i due club sono frenetici. L'intenzione è di lavorare per chiudere l'operazione, appianare le differenze. Anche perché sia le due società, che il giocatore hanno le idee chiare. La Liga potrebbe essere la prossima tappa della carriera del Papu.