Milan: il Cska Mosca apre alla cessione di Vlasic ad una condizione

Il Milan ha messo gli occhi sul trequartista croato del Cska di Mosca, la squadra russa potrebbe cedere ma solo alle sue condizioni

Non si ferma la caccia a quello che dovrebbe essere il trequartista titolare, per colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu. In tal senso l'obiettivo numero uno della dirigenza rossonera resta sempre Nikola Vlasic, fantasista croato in forza al Cska Mosca. Il club russo, però, non ha nessuna intenzione di svendere il suo gioiello, nonostante ci sia la volontà dello stesso calciatore di provare una nuova esperienza. Verrebbe al Milan di corsa, nelle scorse settimane lo ha fatto capire senza troppi giri di parole, decidendo di non presentarsi agli allenamenti, situazione poi rientrata nei ranghi, ma il messaggio è stato recepito.

Un'operazione in ogni caso molto difficile per il Milan, ma non impossibile dato che il giocatore non è incedibile e si può fare leva sulla sua volontà. La dirigenza rossonera, però, ha molto lavoro da fare per convincere il club russo ad abbassare le sue pretese. Il Cska Mosca al momento ha chiesto ai rossoneri 30 milioni di euro per Vlasic, senza possibilità di prestiti o pagamenti dilazionati. Questa era la situazione fino a qualche settimana fa, ora il club russo ha cambiato leggermente le sue pretese e come riporta il Corriere dello Sport, ha aperto al prestito ma soltanto con l'obbligo di riscatto. Maldini e Massara continuano invece a spingere per il prestito oneroso, con facoltà di acquisto tra un anno. Differenza di vedute che per il momento hanno rallentato l' operazione.