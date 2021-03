Milan, i prestiti rossoneri: ecco il punto sulla situazione

MILANO – Brahim Diaz, Diogo Dalot, Fikayo Tomori e Soualiho Meite. Giocatori del Milan attualmente in rosa, ma in prestito. Situazioni differenti quelle dei quattro giocatori, lo spagnolo e il portoghese sono arrivati la scorsa estate, rispettivamente dal Real Madrid e dal Manchester United in prestito secco. Mentre il centrocampista francese e il difensore si sono uniti al club rossonero soltanto a gennaio, anche loro a titolo temporaneo, ma con diritto di riscatto a 8 milioni di euro per Meite e 28 per il difensore centrale. Come detto situazioni differenti tra loro e la dirigenza ha già iniziato la sue valutazioni, in vista della pianificazione della prossima stagione, soprattutto per quello che riguarda il mercato e la prossima sessione estiva.

Brahim Diaz, tra Madrid e Milano

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sui tre calciatori. Per quanto riguarda Brahim Diaz, la situazione con il Real Madrid è abbastanza chiara. I Blancos credono nel talento del ragazzo, che in Italia ha messo in mostra soltanto a sprazzi, Maldini e Massara proveranno a riscattarlo? Difficile dirlo ora, perché ci sono tante incognite e molto dipenderà dal futuro di Zidane. In ogni caso i rossoneri dovrebbero fare un’offerta davvero convincente, più facile pensare al rinnovo del prestito, anche per il prossimo anno.

Gli altri prestiti

Per quanto riguarda Dalot, Solskjaer ultimamente è stato molto chiaro. Spera riaverlo in rosa inoltre il Diavolo può contare su Calabria e Kalulu in quel ruolo. Un’offerta importante in difesa dovrebbe essere fatta per trattenere Tomori, magari riscattandolo a titolo definitivo dal Chelsea, che ha già convinto tutti. Inoltre il Milan cerca un terzino sinistro, un vice Theo Hernandez. Più Manchester che Milano, in questo momento per il portoghese. E Meite? Tuttosport rivela che nei prossimi giorni è in programma un confronto tra i dirigenti del Milan e il presidente del Torino, Urbano Cairo, per parlare del centrocampista. La Gazzetta invece è più attendista. Inoltre i rossoneri hanno messo gli occhi su altri centrocampisti, come Jordan del Siviglia.