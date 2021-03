Calciomercato Milan, clamoroso addio? Pellegatti: “Non ci sono dubbi”

MILANO – Di questi tempi, è normale che inizino a circolare con sempre maggior frequenza voci ed indiscrezioni relative al prossimo calciomercato. L’estate non è poi così lontana e soprattutto in casa Milan c’è grande fermento. Per i rossoneri infatti si preannuncia una sessione di mercato davvero molto attiva, oltre che importantissima. Tra le varie news arrivate in questi giorni, ne è spuntata una che parlava di un possibile addio totalmente inaspettato, quello di Sandro Tonali. Il Milan infatti deve ancora riscattarlo definitivamente dal Brescia e già iniziavano a circolare voci di un possibile interessamento da parte del Real Madrid per il classe 2000. Oltretutto il centrocampista ha reso meno di quanto non ci si aspettasse e tutte queste motivazioni hanno instillato qualche dubbio sulla sua permanenza a Milano. A fare il punto della situazione ci ha pensato Carlo Pellegatti con un video sul suo canale YouTube.

Addio o riscatto?

Ecco quanto ha riferito il noto giornalista di fede rossonera relativamente al futuro di Tonali: “Questo è uno dei temi più importanti che ricorrono in questo momento a casa Milan. I rossoneri devono ancora pagare 15 milioni di euro più 10 di bonus per riscattarlo dal Brescia. Qualcuno si domanda se vale la pena investire per un giocatore che non ha avuto un rendimento così alto. La risposta è chiara, non ci sono dubbi. La dirigenza rossonera non ha assolutamente esitazioni nell’acquistare a titolo definitivo Tonali. Questo perché è un giocatore di 20 anni e che ha già acquisito esperienza europea. Quindi credo che non ci siano dubbi sul fatto che Tonali potrà essere un grande protagonista del futuro del Milan. Certo, non ha avuto un impatto alla Tomori o alla Theo Hernandez, ma i rossoneri lo stanno aspettando e non ci sono esitazioni sul fatto di confermare Tonali“. Insomma, nessun dubbio: a prescindere dalle voci di calciomercato e a qualche perplessità, il centrocampista classe 2000 rimarrà al Milan. Nel frattempo, parlando sempre del prossimo mercato estivo, Maldini starebbe lavorando per un grandissimo colpo in attacco: ecco chi potrebbe arrivare! <<<