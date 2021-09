Milan, i convocati di Stefano Pioli per la gara con la Lazio

Ecco la lista dei convocati del Milan, in vista della gara di oggi pomeriggio contro la squadra di Maurizio Sarri

Tutto pronto per Milan-Lazio , gara della terza giornata di campionato. Partita che si giocherà alle 18:o0 a San Siro e che segnerà il ritorno in campo di rossoneri e biancocelesti. Stefano Pioli ne convoca 24 per la sfida alla squadra di Maurizio Sarri, alla prima chiamata Pietro Pellegri, mentre restano a casa Olivier Giroud, che si allenerà a Milanello in vista della gara di Champions League contro il Liverpool, così come non ci sarà Junior Messias. Presenti anche Bakayoko e Kessie, anche loro come l'ex Monaco alla prima convocazione stagionale. Ecco l'elenco completo.

Tra i pali sicura la presenza di Mike Maignan, a difesa della porta rossonera la linea a quattro, Pioli infatti non cambia modulo e opterà per il 4-2-3-1. Alessio Romagnoli dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Simon Kjaer, con il danese che osserverà un turno di riposo in vista del Liverpool. Al suo fianco c'è Fikayo Tomori, completano il reparto arretrato Davide Calabria a destra e Theo Hernandez sull'altra fascia. In mediana dovrebbero agirà Franck Kessie, pronto al debutto tra i titolari in campionato dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare le prime due gare e Sandro Tonali, preferito a Bakayoko e Bennacer, assente Krunic. Sulla trequarti confermati Brahim Diaz al centro, alle spalle dell'unica punta, e Rafael Leao a sinistra. Alexis Saelemaekers invece dovrebbe accomodarsi in panchina, anche in questo caso il tecnico del Milan opta per il turnover, al suo posto Alessandro Florenzi. Il dubbio più grande è in attacco, scontata la staffetta Rebic-Ibrahimovic, ma chi partita dal primo minuti? Dovrebbe spuntarla il croato, con lo svedese pronto a giocare uno spezzone di partita.