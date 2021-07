Milan, gli occhi del Diavolo sugli azzurri di Mancini. Il punto di mercato

Si è aperto ufficialmente il mercato estivo e il Milan ha messo gli occhi su diversi azzurri impegnati a Euro2020

Redazione Il Milanista

Si apre il mercato estivo. Il Milan a dire il vero ha già fatto partire la sua campagna acquisti, Mike Maignan è arrivato da Lille, sarà lui il nuovo portiere rossonero e avrà l'arduo compito di raccogliere il testimone da Gigio Donnarumma, da oggi nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Il Diavolo però non si è fermato solo all'estremo difensore. Riscatto ufficialmente anche Fikayo Tomori dal Chelsea nelle scorse settimane, per un cifra vicina ai 30 milioni di euro, a cui si aggiungono i soldi speso per il portiere francese e quelli che saranno versati nelle casse del Brescia per il riscatto di Sandro Tonali. Come rivela Tuttosport il club meneghino ha già impegnato 75 milioni di euro e il mercato non aveva ancora aperto ufficialmente i suoi battenti.

Il mercato si tinge di azzurro

Il lavoro di Maldini e Massara però non si ferma. La prossima stagione segnerà il ritorno in Champions League del Diavolo e il Milan vuole regalarsi anche qualche colpo ad effetto. Innesti in grado di far sorridere i tifosi e contemporaneamente cancellare le delusioni Donnarumma e Calhanoglu. Non è un mistero che la dirigenza abbia messo gli occhi su Gaetano Berardi del Sassuolo, ma l'esterno non è l'unico azzurro impegnato a Euro2020 che interessa ai rossoneri. Anche se il capitano neroverde è il primo della lista. Un colpo che potrebbe andare in posto solo dopo la partenza di Samu Castillejo, destinato al ritorno in Spagna.

Berardi e gli altri azzurri

Occhi su Euro2020 e non solo per questioni di cuore quindi. Non c'è solo Berardi nel mirino, Maldini e Massara guadano con attenzione anche alle prestazioni di Mattia Pessina, ma anche in questo caso non è un colpo semplice. L'Atalanta non concede sconti e non è poi così intenzionato a privarsi del calciatore, il possibile inserimento del cartellino di Tommaso Pobega però potrebbe ammorbidire la posizione dei nerazzurri. Capitolo attacco. Belotti e Raspadori sono profili che il Milan ha vagliato, più facile arrivare al capitano del Torino, valutato 35 milioni di euro. La punta del Sassuolo, invece, dovrebbe restare soltanto una suggestione.