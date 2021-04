Milan, girandola di nomi per attacco: suggestione Immobile?

Tanti gli attaccanti accostati al Milan nell'ultimo periodo. Da Belotti a Vlahovic, passando per Depay, tra questi c'è anche Immobile

Redazione Il Milanista

MILANO - I rinnovi contrattuali definiranno il futuro del Milan, i casi legati a Donnarumma, Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic sono da molto tempo al centro delle cronache sportive. La dirigenza del club meneghino è al lavoro da tempo sui nuovi accordi con i calciatori. Nuovi accordi che non sono ancora ufficialmente arrivati a dire il vero, ma i contatti tra le parti vanno avanti. La società rossonera dovrà tracciare presto una linea definitiva, sopratutto se riuscirà a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. In questo caso serviranno idee chiare sul mercato e soprattutto calciatori che possano dare qual qualcosa in più a livello qualitativo.

Indiscrezioni dalla Spagna sul Milan e Immobile

Se per Donnarumma e Calhanoglu la situazione per il momento è abbastanza complicata, per Ibrahimovic invece è tutto differente. Il suo futuro sembra essere deciso, il nuovo accordo con il club meneghino è a un passo. Si andrà avanti insieme ancora per un anno. Il Milan però non vuole farsi trovare impreparato soprattutto se lo svedese continuerà a fare i conti con gli infortuni. A Milanello potrebbe arrivare una nuova punta la prossima estate, anche se prima bisognerà decidere anche cosa fare con Mandzukic. In ogni caso le notizie di mercato sui rossoneri non mancano, soprattutto sul reparto offensivo. Dalla Spagna, infatti, arrivano voci clamorose: Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero pensando al possibile arrivo di Ciro Immobile a Milanello.

Immobile e Belotti

Notizie riportate dal portale Fichajes.net, anche se arrivare al bomber biancoceleste non sarà semplice. Servirà un'offerta davvero convincete, si parte da almeno 40 milioni di euro, per far sedere al tavolo delle trattative il presidente Lotito. Anche perché l'attaccante della Nazionale è sicuramente uno dei migliori centravanti della Serie A e non solo, l'anno scorso ha contesto e vinto la scarpa d'oro europea, strappandola a Robert Lewandowski. Il nome di Ciro Immobile non è il solo accostato alla società meneghina, Andrea Belotti sembra essere un profilo sempre attuale per il Diavolo.