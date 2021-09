Milan, già in campo per l’Atletico Madrid in Champions League

Dopo la vittoria contro lo Spezia il Milan di Stefano Pioli è tornato subito ad allenarsi in vista dell'Atletico Madrid

Un'altra vittoria in campionato per il Milan. Tre punti sofferti, non scontati nonostante i pronostici della vigilia. La squadra di Thiago Motta non ha demeritato sul campo, punita nel risultato non nel gioco espresso. Perché i rossoneri riescono a strappare la vittoria solo nel finale, grazie alla rete di Brahim Diaz, prima però c'è stata la rete del vantaggio di Daniel Maldini. Marcatura storia, perché il figlio d'arte segna alla sua prima da titolare in Serie A. In mezzo tra i due goal rossoneri c'è stato il pareggio spezzino, grazie a Maggiore e alla deviazione di Tonali che mette fuori causa Mike Maignan.

C'è l'Atletico Madrid alle porte

Il Milan però non può festeggiare troppo perché martedì prossimo arriverà a San Siro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Seconda gara di Champions League dopo la sconfitta in trasferta alla prima con il Liverpool di Klopp. Rossoneri quindi non hanno tempo di riposarsi o ricaricare le pile in vista dei Colchoneros. Stefano Pioli, quindi, hanno ripreso subito a lavorare in vista della prossima partita.

Ecco il report tratto dal sito ufficiale del Milan

Rossoneri subito al lavoro a Milanello: ritrovo a colazione per l'allenamento odierno, il primo in ottica Atlético Madrid, prossimo avversario dei rossoneri in Champions League. Presenti a Milanello Paolo Maldini e Frederic Massara. Consueto lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri pomeriggio; in campo, sul centrale, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato il riscaldamento con una serie di torelli a tema prima di iniziare una partita di allenamento a ranghi misti con la formazione Primavera, disputata su metà campo. Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano, in precedenza alle ore 12.00 è prevista la conferenza stampa di Mister Pioli insieme a Brahim Díaz.