Daniel, sei circondato: grinta e amore per il Milan, come un Maldini qualunque

Da nonno Cesare al nipote Daniel: una storia degna di un film alla quale il classe 2001 può scrivere la parola fine. O ridisegnarla...

Di generazione in generazione la dinastia Maldini si stende, con passione ed orgoglio, sul mondo del calcio . Dodici anni dopo l’addio di papà Paolo, il figlio Daniel ha firmato al 3′ del secondo tempo la rete che sblocca il match contro lo Spezia con un colpo di testa su cross di Kalulu. Un gol storico che ha fatto esultare lo stesso genitore , direttore tecnico del Milan, presente in tribuna allo stadio Alberto Picco. Daniel ha esordito da titolare in serie A esattamente 12 anni, 3 mesi e 25 giorni dall’ultima volta con la casacca rossonera del padre Paolo, il 31 maggio del 2009, in occasione della vittoria del Milan a Firenze, 24 anni dopo l’esordio a Udine (20 gennaio 1985).

L'ELOGIO AL TALENTO - “Daniel la cosa più importante è che ha talento – ha commentato Stefano Pioli , tecnico del Milan, a fine partita -. Ha tecnica, ha gioco e si sa inserire. Parliamo di un ragazzo che la prima partita da titolare l’aveva fatta un anno fa nel preliminare, ha lavorato tanto, oggi ha giocato nel suo ruolo da trequarti. Credo che possa solo crescere e che abbia le qualità per essere un giocatore che ci potrà dare soddisfazioni in futuro”.

COME DIVENTARE GRANDI - Ora Daniel è ancora più circondato. Ormai non è più il tenero ragazzo di speranze. E' cresciuto e maturato, ha conquistato un posto in squadra ed è arrivato alla maglia da titolare. Ora, viene il difficile. Ma anche il bello. Reggere il passo del nonno e del nipote è cosa folle. Ma forse e probabilmente solo ai folli è concesso questo diritto di provare imprese così grandi. A Daniel l'arduo compito. Ai posteri l'ardua sentenza. Grinta e amore per il Milan Daniel, come un Maldini qualunque. E la "Maldinasty" potrà continuare. Ancora, ancora ed ancora. Ma parlando di mercato, Di Marzio ai microfoni di SkySport 24 ha rivelato di un'offerta molto importante del Milan<<<