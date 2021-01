Milan, Gasperini: “Siamo stati superiori in tutto a San Siro”

MILANO – Gian Piero Gasperini ha parlato della partita vinta contro il Milan a San Siro. Uno Zero-tre senza appello per i rossoneri e che lancia l’Atalanta verso traguardi importanti. Ecco che cosa ha detto del tecnico:

“Questa è una delle più belle prestazioni dell’Atalanta in questi anni. Abbiamo giocato contro i primi in classifica, che fino qui hanno fatto 43 punti. Siamo Stati superiori in tutto a San Siro, per me è una grandissima soddisfazione giocare così a casa loro. La porta imbattuta? Devo dire che abbiamo svoltato da parecchie settimane, dopo la partita con i Liverpool e i tanti goal presi. Abbiamo sicuramente imparato qualcosa quella sera. Abbiamo fatto veramente bene nelle ultime settimane su questa cosa. Pressiamo sicuramente di più, ci dà la possibilità di lavorare meglio con la difesa“.

Milan News – Le ambizioni di gasperini dopo San Siro

“Vogliamo stare nel gruppo delle prime, tra le squadre che lottano per un posto Champions. Quest’anno gli avversari sono molto agguerrite e tutte le big non stanno sbagliando. Sarà molto più difficile arrivarci rispetto alle passate stagioni, se mi chiedete qual è il nostro obiettivo, vi rispondo questo. Se invece volete parlare di scudetto non vi rispondo. Noi non possiamo avere l’obbligo di vincere. Non dobbiamo vincere per forza, noi vogliamo semplicemente vincere. I conti si faranno più avanti. Ilicic? Straordinario, ma poteva fare ancora di più, ha avuto anche occasioni importanti e poteva sfruttarla meglio. Abbiamo fatto una grandissima partita”.

Gasperini saluta il Papu Gomez, diretto in Spagna

C’è stato spazio anche per il Papu Gomez, accostato anche al Milan di recente, ma ormai in procinto di andare al Siviglia.

"Non lo so dove andrà a giocare, in ogni caso gli auguro il meglio".