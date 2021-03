Milan, fuori Romagnoli, Calabria, Rebic e Leao. I convocati per lo United

MILANO – “Bennacer e Ibra saranno disponibili e saranno convocati. Sono contento del loro recupero, poi dipende in base alla gara. Per gli altri invece c’è da aspettare un altro giorno, vedremo nell’ultimo allenamento“. Lo aveva detto Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League contro il Manchester United. Poco fa sono arrivate le conferme, è stata diramata la lista dei convocati per la gara che si giocherà questa sera a San Siro. I rossoneri dovranno fare a meno di Romagnoli, Calabria, Rebic e Leao. Erano in dubbio e non c’erano certezze sul loro recupero e a queste assenze si aggiunge anche quella di Mario Mandzukic, lungo degente.

Gli assenti e la situazione in attacco

L’ultimo allenamento a Milanello ha dato le sue risposte, Pioli aveva detto di voler valutare i suoi giocatori fino all’ultimo per capire chi poteva stringere i denti e magari aggregarsi anche solo in panchina. Nessuno dei giocatori in dubbio però ha dato risposte positive. Assenze pesantissime quelle dei 5 calciatori rossoneri, soprattutto in attacco dove a questo punto Zlatan Ibrahimovic dovrà fare gli straordinari, dato che altro a lui c’è soltanto il giovane Tonin, prodotto della Primavera del Milan, troppo acerbo per una gara così importante, contro un avversario così forte. I Manchester United e Soslskjaer però perdono Edinson Cavani. L’uruguaiano sembrava essere pronto per la gara di San Siro, invece ha avuto una ricaduta in allenamento e non è partito per Milano, nonostante fosse nella lista dei convocati dei Red Devils. Gli inglesi però hanno recuperato pedine importanti, De Gea e Paul Pogba su tutti. Pioli intanto studia le possibili soluzioni in attacco e si fa largo l’idea di schierare Samu Castillejo falso nueve, con Ibra che inizierà dalla panchina.

Ecco i convocati rossoneri

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Ibrahimović, Tonin.