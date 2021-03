Verso Milan-Manchester Utd, le parole di Pioli in conferenza stampa

Zlatan è un grande campione, non so se sia stato bravo a Sanremo, perché non l’ho visto, mentre in campo resta un grande campione e mi aspetto tanto da lui da qui alla fine.

Se preoccupano le assenze.

Più possibilità di scelta ho e meglio è. Non mi fascio la testa, vediamo domani chi ci sarà. Abbiamo comunque dimostrato di poter fare bene anche con le assenze.

Chi sceglie tra Ibra e Cavani.

Ibra è un campione. Cavani non l’ho mai allenato, è un grande giocatore, ma mi tengo stretto Ibra.