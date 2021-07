Milan sempre più francese, un classe 2003 nel mirino di Maldini

Continua a parlare francese il mercato del Milan, con Maldini che sta osservando attentamente la situazione di un classe 2003.

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan di questa sessione si sta tingendo in maniera netta dei colori della bandiera francese. Prima l'arrivo di Mike Maignan, portiere campione di Francia con il Lille la scorsa stagione, preso per sostituire Gigio Donnarumma. Ora il sempre più probabile arrivo di Oliver Giroud, campione del mondo con la Francia nel 2018 e bomber di razza di caratura internazionale. Con il Chelsea la dirigenza rossonera è ormai ai dettagli, già nei prossimi giorni il centravanti dovrebbe sostenere le visite mediche e poi raggiungere il ritiro dei suoi nuovi compagni al termine delle vacanze post Europeo.

Tanti gli altri obiettivi in Francia, con Jonathan Ikone del Lille e Boubacar Kamara del Marsiglia che sono osservati speciali da Maldini e Massara ormai da settimane. Non solo colpi per il presente, però, perchè sfumato Amine Adli del Tolosa, i dirigenti del Milan hanno messo nel mirino un altro giovanissimo francese da portare al più presto a Milano. Si tratta di Warren Bondo, centrocampista classe 2003 del Nancy. Mediano dalla buona tecnica e con una buona visione di gioco, è già nel giro delle nazionali giovanili francesi da tempo.

L'operazione

Il Milan ha messo gli occhi su di lui e vorrebbe portarlo a Milano al più presto. La trattativa non è impossibile, soprattutto in virtù del contratto in scadenza nel giugno 2022 del centrocampista francese. I rossoneri devono però fare in fretta e anticipare le altre big europee che hanno puntato il mirino su di lui. Secondo quanto riportato dai media francesi la dirigenza rossonera potrebbe fare a breve una prima offerta al Nancy per Bondo da due milioni di euro bonus compresi.

Un Milan che ha ben chiara in mente la linea per la prossima stagione e per quelle successive. Unire giovani giovani di qualità e giocatori di esperienza e di sicuro affidamento, in modo da poter creare un mix importante che possa riportare il Milan in alto.