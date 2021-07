Addio Donnarumma, parla Maiorino: “Il Milan avrà avuto le sue ragioni”

Continua a far rumore l'addio dal Milan a parametro zero di Donnarumma, sulla questione è intervenuto anche l'ex dirigente rossonero.

Redazione Il Milanista

L'addio di Gianluigi Donnarumma dal Milan continua a far parlare. Una scelta forse prevedibile, visti gli sviluppi della vicenda negli ultimi mesi, ma sicuramente molto difficile sia per il Milan che per lo stesso portiere. Una trattativa portata avanti per tanto tempo, forse troppo, che ha dato il peggior esito finale possibile per la squadra rossonera.

Il Milan, comunque, ha dimostrato di essere fermo sulle sue linee guida, e non ha ceduto alle richieste fatte da Donnarumma e dal suo agente Mino Raiola. Dall'altro lato, la dirigenza non si è fatta trovare impreparata e ha portato subito a Milano un nuovo numero uno. Certo, sarà difficile per Mike Maignan ripetere le gesta di Donnarumma, ma c'è tanta fiducia intorno all'ex Lille. Il portiere francese è stato uno dei migliori estremi difensori dell'ultima stagione, ed è stato uno dei protagonisti indiscussi della vittoria del titolo di campioni di Francia della sua ex squadra.

Le parole di Maiorino

Dell'addio al Milan di Gigio Donnarumma ha parlato anche Rocco Maiorino, dirigente del Milan per molti anni. Queste le sue parole a Tuttomercatoweb: "Ha confermato di essere tra i migliori al mondo. E' determinato, mentalmente. La sua forza mentale, oltre che le capacità tecnica, è fondamentale: per la sua giovane età e per le sue qualità, diventerà il numero uno al mondo. Parigi scelta giusta o no per la carriera? Difficile rispondere, dovrei sapere i margini e i dettagli della trattativa del Milan per dare una risposta. Se ha scelto Parigi avrà avuto le sue ragioni per farlo e il Milan per lasciarlo andare".

Per il trasferimento di Donnarumma al Paris Saint-Germain mancano ormai solo gli ultimi dettagli, probabilmente solo l'annuncio ufficiale. Comunicato che arriverà solo al termine degli Europei, manifestazione in cui il numero uno della Nazionale sta dimostrando, ancora una volta, il suo incredibile valore.