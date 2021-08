Milan-Florenzi, tutto fatto. Dalla rinuncia dello stipendio alle cifre dell’affare

Il Milan ha praticamente chiuso una nuova operazione di mercato, Florenzi arriverà dalla Roma, come confermato da più fonti

A meno che non succeda un cataclisma Alessandro Florenzi sarà un nuovo giocatore del Milan. 'Piovono conferme' sulla buona riuscita dell'operazione, da Alfredo Pedullà, a Gianluca Di Marzio, passando anche per la Gazzetta dello Sport e Sportmediaset. I rossoneri hanno trovato il rinforzo sulla fascia destra che mancava, inizialmente Maldini e Massara erano intenzionati a riportare a Milanello Diogo Dalot, ma le difficoltà nel trovare 'la quadra' con il Manchester United hanno rallentato l'operazione fino a farla naufragare definitivamente. Così come non è stata trovata l'intesa con il Real Madrid su Alvaro Odriozola, l'altro esterno destro ce il Diavolo aveva valutato in questa sessione estiva di mercato.

L'estate di Florenzi

Alessandro Florenzi è stata l'occasione, cola al volo da Maldini e Massara. Di ritorno dal prestito al PSG, che non l'ha riscattato nonostante la clausola sull'acquisto a titolo definitivo fissata a 9 milioni di euro. L'esterno ha vinto con l'Italia di Roberto Mancini l'Europeo, partendo da titolare alla prima uscita contro la Turchia, un infortunio però ha lanciato Giovanni Di Lorenzo. Rientrato a Roma è finito però fuori dal progetto tecnico di José Mourinho e il Milan ha saputo sfruttare al massimo questa possibilità. All'inizio però le due società non avevano trovato l'intesa, i rossoneri spingevano per il prestito con diritto di riscatto, i giallorossi invece pretendevano l'obbligo di riscatto. E' stata fondamentale la volontà del calciatore.

La volontà del giocatore e le cifre dell'affare

Sì perché Florenzi non si è limitato soltanto ad accettare la corte del Diavolo e ha rifiutare le avance di altri club pronti ad investire su di lui. Si era promesso al Milan e per mandare in porto la trattativa ha scelto di rinunciare a una parte dello stipendio, per la precisione un mese di retribuzione. Fatto che ha sbloccato l'alternativa, dato che Roma e Milan non erano d'accordo sulla valutazione del diritto di riscatto (ballavano 500mila euro). Prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 4,5milioni. Si attende l'arrivo di Florenzi a Milano per le visite mediche di rito e poi sarà tempo di ufficialità. I rossoneri piazzano un nuovo colpo di mercato.