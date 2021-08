News Milan \ Maldini corre, a breve possibili tre ufficialità

Il tempo stringe. Lunedì il Milan scenderà in campo per la prima gara ufficiale della stagione e mister Pioli potrà già contare su una formazione di altissimo livello. Ma i tre impegni settimanali costringono la società meneghina a compiere un ulteriore sforzo per migliorare la rosa a disposizione del tecnico parmense. E' proprio il caso di dire che Paolo Maldini e Frederic Massara ci stanno riuscendo e anche bene. A distanza di poche ore potrebbero essere ufficializzati non due colpi, ma addirittura tre<<<