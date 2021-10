Milan Femminile, si potrà tornare allo stadio. Ecco come

Si potrà tornare allo stadio e sostenere il Milan Femminile di Maurizio Ganz. Ecco come fare ad acquistare i biglietti

Si potrà tornare a tifare anche nel calcio Femminile, già a partire da questo weekend, domenica prossima infatti è in programma il big match del campionato: Milan-Roma. Gara tra la terza e la quarta in classifica, divise da soli tre punti. Si potrà però tornare allo stadio, al Vismara, per sostenere le rossonere, come riporta il sito ufficiale del club meneghino. Ovviamente restano in vigore le norme anticovid, quindi posti ridotti e la società rossonera ha chiesto all'AIMC di coordinare le richieste dei supporter rossoneri fino a esaurimento dei biglietti.