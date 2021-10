Mercato Milan – Così non può andare, Maldini studia lo scambio “diabolico”

E ora provate a dire che questo Milan non è da scudetto! Va bene volare bassi, ma la continuità di risultati e di bel gioco, giustificano il sognare in grande.

Pioli ha creato una vera e propria macchina da guerra, riuscita nell'impresa di espugnare un campo ostico come quello dell'Atalanta. Chapeau all'armata rossonera, che ora si gode il meritato riposo per la sosta delle Nazionali.

Pausa che sarà utilissima per recuperare alcuni infortunati, ma anche per buttare giù delle strategie per il prossimo mercato. Perfino una squadra come il Milan attuale può essere migliorabile. I grandi club ragionano così, la crescita deve essere costante. Nella raffica rossonera di oggi vediamo cosa bolle in pentola in casa del Diavolo su più fronti. Partiamo subito dalla prima notizia<<<