Anche il Milan femminile è in Champions: il programma delle rossonere

Non solo la prima squadra maschile, che tornerà a giocare la Champions dopo 7 anni, ma anche la femminile sarà protagonista in Europa.

La prossima stagione sarà quella che vedrà il ritorno del Milan in Champions League dopo 7 lunghissimi anni. Il Diavolo, che con 7 successi può considerare praticamente casa sua il territorio europeo, ritornerà ad ascoltare la musica più amata nel panorama calcistico europeo, e cercherà di farlo in grande stile. Allo stesso modo, anche il Milan femminile avrà la sua esperienza europea. Infatti, le women rossonere, parteciperanno per la prima volta alla Women's Champions League, ed è già stato definito il programma, reso noto sul sito del club di via Aldo Rossi.