Milan, fatta per Adli: i dettagli dell’operazione con il Bordeaux

Tutto fatto per Adli, obiettivo di mercato a lungo inseguito dal Milan in questa sessione estiva. Ecco i dettagli dell'operazione

Redazione Il Milanista

Nuovo squillo del Milan sul mercato, in attesa delle ufficialità di Tiemoue Bakayoko dal Chelsea e Chaka Traore del Parma. Un colpo sempre sul punto di essere a una passo dalla chiusura, Maldini e Massara seguivano da tempo il ragazzo e i contatti con il Bordeaux non si sono mai fermati, anche se la trattativa è stata tutt'altro che semplice. Gli ultimi aggiornamenti li ha riportati Gianluca Di Marzio. Il calciatore infatti è atteso finalmente a Milan per sostenere le visite mediche. Al club francese andranno 10 milioni die euro totali (8 di parte fissa più 2 di bonus), oltre a questo però la società meneghina e il Bordeaux si sono accordati anche per il prestito del centrocampista, che a questo punto continuerà a giocare in Ligue 1 fino al termine della stagione, per poi aggregarsi ai rossoneri soltanto la prossima estate.

Telenovela estiva

Una scelta ben precisa da parte di Maldini e Massara che hanno scelto questo tipo di operazione per risparmiare qualcosa subito e soprattutto convincere i transalpini, che non avevano mai concesso sconti al Diavolo, complicando la trattativa di settimana in settimana. La dirigenza del Milan ha però finalmente trovato la quadra, andando a mettere la parola fine a quella che poteva tranquillamente essere considerata una vera e propria telenovela di mercato. Con il calciatore sempre sul punto di trasferirsi, senza mai però arrivare al passo definitivo.

Attesa per le ufficialità

Un colpo non semplice perché il Bordeaux in questa sessione estiva si è privato di un altro titolare: Toma Basic. Il croato è passato alla Lazio, fatto che ha complicato ancora di più la trattativa per Adli, difficile trovare due sostituti in poco tempo. Si attendono solo le ufficialità, comprese quelle di Bakayoko e Traore, poi il Maldini e Massara andranno alla ricerca di un trequartista per completare l rosa a disposizione di mister Stefano Pioli.