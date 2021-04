Milan-Genoa: convocati e probabili formazioni

Ecco i convocati di Pioli e Ballardini per il match di San Siro

Pioli per il match di oggi non potrà contare sullo squalificato Zlatan Ibrahimovic e sugli infortunati Davide Calabria e Daniel Maldini. Il tecnico rossonero però recupera per la partita il Capitano Alessio Romagnoli. L'ex Roma e Sampdoria però dovrebbe partire dalla panchina: al suo posto Fikayo Tomori, sempre più vicino alla conferma in rossonero. L'unico dubbio per il tecnico emiliano riguarda il ruolo di terzino destro: Kalulu o Dalot, con il francese favorito sul lusitano in prestito dal Manchester United. Ballardini invece ha lasciato a casa Zappacosta, ma l'ex Cagliari e Lazio è pieno di dubbi: Zapata e Biraschi sono favoriti su Radovanovic e Ghiglione. A centrocampo, invece, Behrami e Badelj sono favoriti su Zajc e Melegoni. In attacco l'unico sicuro di un posto è Gianluca Scamacca, obiettivo di mercato proprio del Milan. Accanto a lui sono in tre a giocarsi una maglia da titolare: Shomurodov 45%-Destro 35%-Pjaca 20%. Ecco le probabili formazioni: