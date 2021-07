Milan, dopo Junior Firpo sfuma un’ altra alternativa a Theo Hernandez

Continua la ricerca del Milan sul mercato per il vice Theo Hernandez, ma dopo Junior Firpo sfuma un altro possibile colpo

Redazione Il Milanista

Lavori in corso in casa rossonera in vista della prossima stagione. Numerose le questioni sul tavolo della dirigenza rossonera. Si pensa al futuro, al prossimo campionato e alla prossima Champions League. Fra coloro che potrebbero però non esserci alla partenza della nuova stagione c'è il terzino rossonero Diogo Dalot. Arrivato in prestito secco dal Manchester United, i contatti con gli inglesi vanno avanti, ma nulla è ancora certo. Il portoghese nell'ultima stagione ha giocato spesso a sinistra come alternativa a Theo Hernandez e il Milan è alla ricerca di un giocatore proprio in quel ruolo, sulla fascia mancina.

Sfuma Junior Firpo, ma non solo

Il primo nome sulla lista di Maldini e Massara era Junior Firpo del Barcellona. Il club meneghino aveva proposto al Barcellona un prestito con diritto di riscatto, offerta che però non aveva fatto breccia tra i catalani. I blaugrana infatti, volevano cedere il calciatore a titolo definitivo, desiderosi di fare cassa. E proprio così è andata, dato che il Leeds ha annunciato l'arrivo del terzino, un'operazione da 15 milioni di euro e contratto fino al 2026 per Junior Firpo che quindi giocherà agli ordini di Marcelo Bielsa, in Premier League. Il Milan quindi ha dovuto depennare il suo nome dalla lista dei possibili rinforzi.

Hysaj alle viste con un altro club

Così come molto probabilmente dovrà depennare anche Elseid Hysaj. Un'altra idea per il club rossonero, che resterà tale. Il calciatore albanese infatti dopo gli anni di Napoli sta per legarsi alla Lazio di Maurizio Sarri. Il calciatore infatti ha sostenuto le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club, come dimostra il video postato sui profili social di calciomercato.com. Manca ancora l'ufficialità che arriverà soltanto dopo la firma sul contratto, subordinata all'idoneità sportiva. Il nuovo tecnico biancoceleste dovrebbe avere però il suo terzino già in ritiro e d conseguenza il Milan dovrà guardare altrove per il suo vice Theo Hernandez