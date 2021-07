Milan: dopo il Real Madrid, una nuova amichevole ‘di lusso’

Il Milan starebbe programmando un'altra amichevole 'importante' dopo quella con il Real Madrid. Ecco i dettagli

Redazione Il Milanista

Il Milan mette in programma una nuova amichevole. Detta così questa non sarebbe una notizia, durante il precampionato è assolutamente normale giocare contro altre squadre, in vista della nuova stagione. Mettere minuti nelle gambe, fare fiato, e riassaporare quella che poi nel corso dell'anno sarà routine. La squadra rossonera a dire il vero ha già in programma un'amichevole di lusso, contro il Real Madrid dell'ex e indimenticato Carlo Ancelotti, ma quella con i Blancos non sarà l'unica amichevole 'importante' che il Diavolo giocherà prima dell'inizio del campionato.

Una nuova amichevole contro un grande avversario

Secondo quanto riporta il portale milannews, infatti, il prossimo 24 luglio i ragazzi di Stefano Pioli giocheranno contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Un match appunto amichevole che dovrebbe andare in scena in Svizzera, per la precisione a Lugano. Non è ancora ufficiale si lavora per limare tutti i dettagli, trovare un accordo con i bianconeri, ma è indubbio che la partita potrebbe essere un test davvero importante, se non altro per capire la condizione fisica delle due e magari vedere i nuovi acquisti, anche se Giroud (anche per lui si aspetta l'ufficialità) e Maignan si uniranno al gruppo rossonero soltanto dal prossimo 26 luglio, Dopo le vacanze, iniziate più tardi a causa dell'ultimo Europeo, vinto dall'Italia di Roberto Mancini.

Il Milan ritrova Ancelotti

Intanto però la gara con il Real Madrid è ufficiale. Questo il comunicato del Milan, tratto dal sito del club meneghino.

AC Milan e Real Madrid CF scenderanno in campo domenica 8 agosto, alle 18:30, al Wörthersee Stadium di Klagenfurt (Austria), per la #AthletesVersus Cup.

Una partita dal grande valore sportivo, ma anche con rilevanti finalità sociali: Athletes Versus, infatti, è un'organizzazione senza scopo di lucro che supporta gli atleti nei loro sforzi per combattere ogni forma di discriminazione, condividendo gli stessi valori in cui si riflette fortemente anche il Club rossonero, racchiusi nel proprio Manifesto #RespACT. Il Milan affronta il Real Madrid, secondo nel campionato spagnolo lo scorso anno, dopo tre anni dall'ultima sfida nel 2018 e ritrova anche Carlo Ancelotti, nuovo trainer dei Blancos ed ex allenatore dei rossoneri dal 2001 al 2009. I biglietti per l'amichevole tra AC Milan e Real Madrid sono in vendita a partire da oggi sul sito Oeticket.com. Quella con il Real Madrid è parte di una serie di amichevoli estive che vedrà il Milan confrontarsi con altre squadre europee in preparazione della stagione 2021/22. Il programma completo delle amichevoli verrà comunicato nei prossimi giorni.