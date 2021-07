Corriere dello Sport, prima pagina | ‘Giroud sbarca già a Milano’

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, mette in prima pagina il Milan e conclusione della trattativa per Giroud

Redazione Il Milanista

Tutto fatto per Olivier Giroud in rossonero. Lo conferma anche il 'Corriere dello Sport', che mette la notizia in prima pagina. Sbarcherà in Italia giovedì sera il calciatore francese, mentre venerdì sarà il giorno delle visite mediche, poi la firma sul contratto e l'ufficialità. Queste sono le tappe dei prossimi giorni. Non si aggregherà però subito alla sua prossima squadra, si godrà ancora qualche giorno di vacanza il giocatore, che conoscerà i suoi nuovi compagni di squadra il 26 luglio (insieme a Mike Maignan). Confermata anche le cifre, il Milan verserà nelle casse del Chelsea un milione di euro più bonus, per un totale di due milioni di indennizzo.

La trattativa con il Chelsea

Contratto biennale da 3,5 milioni netti a stagione, più opzione per il terzo anno in rossonero. La trattativa con la squadra di Londra è stata lunga, anche perché all'inizio si pensava che Giroud potesse arrivare a parametro. Invece il Chelsea ha fatto scattare la clausola del rinnovo automatico per un altro anno, un rinnovo unilaterale. Il rischio maggiore è che la trattativa potesse andare per le lunghe, anche perché i Blues non avevano alcuna intenzione di lasciarlo andare via gratis, nonostante ci fosse un patto con il francese. La scelta del rinnovo è stata presa dalle dirigenza del Chelsea per evitare che si accordasse con altri club di Premier League.

Subito in campo

Giroud sarà quindi un nuovo calciatore del Milan.Maldini e Massara possono concentrarsi su altri obiettivi. Un nuovo trequartista che prenda il posto di Calhanoglu. L'attaccante francese invece è atteso a Milanello, dove lavorerà per l'inizio di stagione che dovrebbe vederlo subito protagonista. Zlatan Ibrahimovic, infatti, sta ancora recuperando dopo l'operazione al ginocchio. Dovrebbe essere pronto anche lui per inizio stagione, ma il Diavolo non vuole affrettare i tempi, Giroud è più di un semplice vice-Ibra. Potrebbero anche giocare insieme, ma l'importante è che lo svedese recuperi al meglio, senza correre il rischio di inutili ricadute.