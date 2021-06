Milan, dopo Calhanoglu un altro sgarbo nerazzurro all’orizzonte?

Un altro duello di mercato tra Milan e Inter dopo Calhanoglu. I nerazzurri infatti hanno messo gli occhi su un obiettivo rossonero

Redazione Il Milanista

Matteo Pessina torna di attualità per la squadra di Stefano Pioli. Il ragazzo è un prodotto delle giovanili rossonere e in passato, quando indossava la maglia dell'Hellas Verona, era stato accostato più volte al Diavolo, salvo poi fare ritorno all'Atalanta, squadra proprietaria del suo cartellino. Maldini, Massara e Gazidis potrebbero decidere di riportarlo a casa. Il calciatore classe 1997 ha mostrato grande duttilità riuscendo a giocare un po’ in tutti i ruoli del centrocampo. Questa caratteristica piace molto a Pioli, che ama avere a disposizione simili qualità. I rossoneri, inoltre, possono usufruire di uno sconto del 50%, avendo guadagnato, durante la trattativa che portò Conti al Milan, il diritto di avere la metà della futura rivendita del giovane centrocampista brianzola. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri prenderebbe il classe 1997, dunque, a circa 10 milioni.

E' derby per Matteo Pessina

Inoltre il calciatore è reduce dalla rete a Euro2020 contro il Galles. Goal che ha permesso agli azzurri di passare il girone da primi e adesso per gli uomini di Roberto Mancini c'è all'orizzonte l'Austria agli ottavi di finale, sabato prossimo. Pessina quindi convince in nerazzurro, ma anche in azzurro. Tanto da aver attirato altre pretendenti oltre al Milan. C'è un nuovo derby di mercato all'orizzonte perché anche l'Inter ha messo gli occhi sul centrocampista e potrebbe essere pronto il nuovo sgarbo da parte dei cugini dopo Hakan Calhanoglu, che è approdato sull'altra sponda del Naviglio a parametro zero, rifiutando l'offerta rossonera per andare a giocare con i rivali di sempre.

La conferma

La conferma arriva dal Corriere della Sera, che riporta come il procuratore del ragazzo, Beppe Riso, abbia incontrato la dirigenza dell'Inter. Un colloquio con Beppe Marotta e Piero Ausilio dove tra le altre cose si è parlato anche del calciatore attualmente in forza all'Atalanta.