Milan, dirigenza al completo a Milanello in vista dell’Atalanta

C'è tutta la dirigenza al completo a Milanello per seguire da vicino gli allenamento del Milan, in vista dell'Atalanta

Redazione Il Milanista

MILANO - Le ultime notizie su Atalanta-Milan le ha riportate Sky Sport. Peppe Di Stefano infatti ha infatti fatto il punto della situazione in casa rossonera, collegato da Milanello. Allenamento mattutino per donnarumma e compagni, prima parte con lavoro in video e poi i calciatori si sono spostati sul campo d'allenamento e il pranzo di squadra a conclusione della giornata. La partenza per Bergamo è prevista per domani mattina. C'era ancora una volta tutta la dirigenza a Milanello. Come accaduto per tutta la settimana. E' un impegno importante quello che il Milan ha alle porte, gara da dentro o fuori. Contro Gasperini e i suoi ci si gioca l'intera stagione, dato che i tre punti regalerebbero la matematica qualificazione in Champions League.

La probabile di Stefano Pioli

Stefano Pioli è alle prese con qualche dubbio di formazione per la gara. ballottaggi che però investono solo il reparto offensivo. Per il resto l'undici titolare sembra essere già fatto. C'è Donnarumma tra i pali, davanti a lui la classica linea a quattro. Con Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, mentre Kjaer e Tomori dovrebbero comporre la coppia centrale. In mezzo al campo Kessie e Bennacer vanno verso due maglie da titolari, anche in questo caso sono pochi i dubbi. Dalla trequarti in poi però ci sono meno certezze. Alexis Saelemaekers sulla destra non dovrebbe essere in discussione, mentre Calhanoglu dovrebbe tornare al centro, con Brahim Diaz in panchina. La sorpresa di Pioli dovrebbe essere Leao, ma non in attacco. Il portoghese, infatti, potrebbe giocare largo a sinistra. Punta Ante Rebic.

Senza Ibrahimovic, fermo per infortunio, quindi, sarà Ancora una volta Rebic ad avere il peso dell'attacco sulle spalle. Serviranno goal importanti e per questo Pioli sembra essere orientato ad affidarsi anche all'imprevedibilità di Leao, sempre che il portoghese sia in giornata buona