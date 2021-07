Milan si scalda l’asse con Madrid

La conferma di Dalot sembra essersi complicata: lo United vuole monetizzare. Per questo Maldini pensa a Odriozola, una mossa per rinforza l'asse con Madrid

ODRIOZOLA - Il duo mercato rossonero è consapevole che la liquidità del club non è ottimale e per questo sta valutando il giovane terzino del Real Madrid Odrizola. I Blancos di Ancelotti avrebbero aperto anche alla cessione in prestito del classe '95. Se la trattativa dovesse andare in porto i Milan avrà forgiato un'asse importantissima con il Real Madrid, con i quali c'è ancora in ballo il ritorno di Brahim Diaz, per il quale manca solo l'ufficialità, e anche per Luka Jovic. Il serbo, dopo aver passato gli ultimi sei mesi all'Eintracht Francoforte, club che lo aveva reso grande, tornerà a Madrid. Florentino Perez, due estati fa stacco un assegno da 60 milioni di euro per lui. Una cifra importante che però sul campo non ha mai dato i frutti sperati. La speranza è che all'ombra del Duomo e vicino a Ibrahimovic il serbo possa rinascere e far risplendere il suo talento.