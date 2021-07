Milan, contro la Sampdoria il primo monday night della nuova stagione

Sono stati decisi gli anticipi e i postici delle prime due giornate della prossima Serie A, il Milan in campo lunedì 23 agosto

Redazione Il Milanista

La nuova stagione calcistica è vicina alla partenza. Il calendario della Serie A è stato presentato e la grande differenza con il passato sono il girone di andata e quello di ritorno totalmente asimmetrici. Una rottura rispetto al campionato che siamo abituati a vedere, ma in linea con quanto accade nei più importanti campionati d'Europa. Saranno i cugini dell'Inter ad aprire la danze. I nerazzurri dovranno difendere lo Scudetto vinto con Antonio Conte in panchina. L'esordio di Simone Inzaghi e i suoi è previsto per Sabato 21 agosto alle 18:00 contro il Genoa di Davide Ballardini. In contemporanea ci sarà anche Verona-Sassuolo. Anche i gialloblù e i neroverdi si sono affidati a due nuovi allenatori: Di Francesco ha preso il posto di Juric, che è andato a Torino, mentre Alessio Dionisi è stato scelto per raccogliere il testimone da Roberto De Zerbi. Tutte e le gare in programma saranno visibili su Dazn.

L'esordio del Milan

Il Milan di Stefano Pioli farà il suo esordio lunedì sera, il 23 agosto alle 20:45 e sarà visibile su Dazn. I rossoneri affronteranno la Sampdoria. Esordio sicuramente romantico per Roberto D'Aversa, la nuova guida tecnica blucerchiata infatti è cresciuto nelle giovanili rossonere e interpellato sull'argomento, ai microfoni dei media ufficiali del club di Massimo Ferrero ha detto: "Il Milan è un club che è nel mio cuore, perché ci sono cresciuto. Per noi sarà un impegno stimolante, il primo di tre casalinghi contro squadre impegnate in Europa, con Inter e Napoli. Avremo il massimo rispetto per ogni avversario, ma scenderemo in campo con la mentalità di vincere contro chiunque".

Tra l'esordio di Giroud e il ritorno di Ibra

Stefano Pioli quindi preparerà la sua squadra per l'esordio al Ferraris contro la Sampdoria. Spera di avere tutti a disposizione il tecnico. Zlatan Ibrahimovic lavora per tornare proprio alla prima di campionato, se non dovesse riuscirsi allora toccherà a Olivier Giroud, anche per lui sarà un esordio, la prima in Serie A e la prima ufficiale in rossonero. Maldini e Massara nel frattempo lavorano per portare un nuovo trequartista a Milanello e completare la rosa del Diavolo.