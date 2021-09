Milan, con il Venezia possibile turno di riposo per Kessie. Ecco chi giocherà

Sta per tornare in campo il Milan di Stefano Pioli, il tecnico rossonero potrebbe rinunciare a Kessie per la gare con il Venezia

Redazione Il Milanista

Torna subito in capo il Milan di Stefano Pioli. Archiviata la trasferta di Torino con un pareggio, grazie alla rete di Ante Rebic, è tempo di tornare a San Siro. Domani infatti i rossoneri ospiteranno il Venezia di Zanetti. Gara più semplice per il Diavolo dopo gli ultimi due turni di campionato contro Lazio e Juventus, e il Liverpool in Champions League. Turno dove Stefano Pioli potrà dedicarsi a qualche esperimento, oppure concedere un turno di riposo a chi ha giocato di più.

Le assenze certe

C'è però da fare i conti con gli infortunati Non ci saranno Calabria, Kjaer, Krunic, Bakayoko, Messias e Ibrahimovic. Sei assenze importanti per il club meneghino, tutti infortuni che ovviamente incideranno sulle scelte di Stefano Pioli per la partita del Meazza. Il tecnico del Milan però starebbe pensando anche alla possibilità di far rifiatare Franck Kessie. L'ivoriano, al netto della grana legata al rinnovo contrattuale, si è subito ripreso una maglia di titolare appena è stato possibile, dalla partite contro la squadra di Sarri (alla terza di campionato) in poi è sempre partito titolare. Con il Venezia sarà confermato Sandro Tonali, con Ismael Bennacer al suo fianco. Non è una bocciatura per il Presidente ovviamente, ma semplicemente una precauzione in vista dei prossimi impegni e dei tanti minuti già giocati.

Tanti impegni e uomini contati in mezzo al campo

Pioli vuole evitare brutte sorprese, nuovi infortuni. Anche perché in questo momento non si può contare su Bakayoko, che dovrebbe tornare in vista della prossima sosta nazionali, e Rade Krunic. Il bosniaco si è fatto male con la sua nazionale: lesione al polpaccio destro. Al lavoro per tornare il prima possibile, potrebbe strappare una convocazione per l'Atletico Madrid, il condizionale però è d'obbligo. Il Milan quindi può contare solo su tre centrocampisti e l'idea è quella di farli ruotare il può possibile, anche perché Tonali sta dando grandi risposte sul campo.