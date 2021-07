Milan: Ceballos si toglie dal mercato, vuole restare a Madrid

Dani Ceballos è uno dei nomi vagliati dal Milan per prendere il posto di Hakan Calhanoglu, il calciatore però vuole restare in Spagna

Redazione Il Milanista

Dani Ceballos, calciatore che il Milan che aveva già cercato lo spagnolo nell'estate 2019: Boban e Maldini avrebbero voluto prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma non si trovò l'accordo definitivo e così il giocatore finì poi in prestito all'Arsenal dove ha giocato le ultime due stagioni. Maldini e Massara sono tornati alla carica, spinti dall'addio di Hakan Calhanoglu, ormai nuovo calciatore dell'Inter. Il rendimento non esaltante degli ultimi due campionati di Premier League (non ha infatti segnato nemmeno un gol) anche se va detto che all'Arsenal ha giocato più da centrocampista centrale che sulla trequarti, ha reso più basso il prezzo del suo cartellino. Ma il talento dello spagnolo non è in discussione.

Il Milan e le altre

Sul calciatore però non ci soltanto Maldini e Massara. Infatti, anche la Lazio avrebbe messo gli occhi sullo spagnolo. Al concorrenza però non arriva soltanto dalla SerieA, potrebbe esserci un ritorno in Premier League nel suo futuro, non all'Arsenal, sua ex squadra, ma al Wolverhampton. In ogni caso molto dipenderà dalle intenzioni del Real Madrid, se sarà disposto o meno ad una nuova cessione in prestito. O se invece si siederà al tavolo delle trattative soltanto in caso di una cessione a titolo definitivo.

Ceballos prende posizione

Delle voci di mercato ha parlato anche il diretto interessato intervistato dal quotidiano AS nel ritiro della nazionale spagnola in vista dei Giochi Olimpici. Queste le sue parole:

"Il prossimo anno voglio giocare nel Real Madrid, non ho rimpianti sulla mia scelta, ogni giocatore vorrebbe giocarci, ci sono solo i migliori al mondo. Ho sempre voluto fare cose importanti in questo club e lotterò per questo. Ho due anni di contratto e voglio giocare con Ancelotti, certo dipenderà tutto dalle mie prestazioni. Parleremo dopo le Olimpiadi, io voglio rendergli la vita difficile, mettere in discussione le sue scelte, lo voglio convincere a puntare su di me".