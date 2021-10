Milan-Verona | Top e Flop: rinascita Castillejo, Touré gli errori costano caro

Ecco il migliore e il peggiore in campo, tra i rossoneri, ieri sera a San Siro. Il top e il flop di Milan-Verona

Un'altra vittoria per il Milan, dopo quella con lo Spezia e l'Atalanta in campionato. Tra la gara di Bergamo e quella di San Siro però in mezzo c'è stata la sosta per le nazionali, le positività al Covid-19 di Theo Hernandez e Brahim Diaz, oltre all'infortunio di Maignan.Non è partito bene il Diavolo, che nella prima frazione di gioco si trova sotto di due goal, nella ripresa entra però un'altra squadra in campo, in grado di ribaltare il risultato e strappare i tre punti. Una gara ai due volti, così come dai due volti è stata la prova dei giocatori di Stefano Pioli. Un reparto arretrato meno solido del solito e un attacco, e la trequarti, in grado di trascinare alla vittoria. Ecco il migliore e il peggiore in campo ieri sera a San Siro.