Milan, Calhanoglu come Donnarumma? I nomi del sostituto

Il Milan ha praticamente chiuso per Maignan, sostituto di Donnarumma. Per Calhanoglu c'è alle porte lo stesso epilogo?

MILANO - Un annuncio che ha catalizzato l'attenzione dei media nazionali e di quelli internazionali. José Mourinho sarà il nuovo tecnico della Roma, una notizia di cui si continua a parlare tantissimo. Il suo arrivo nella Capitale ha sparigliato anche i piani per il futuro del club di Friedkin, anche sul mercato. Tanti i nomi che vengono fatti in questo momento, ma le incertezze non ci sono soltanto in entrata, anche chi è in rosa è lizza per un conferma. E' il caso di Henrikh Mkhitaryan, trentaduenne trequartista armeno che con quest'anno ha collezionato 33 presenze, 12 goal e 11 assist in campionato. Uno dei migliori giocatori a disposizione di Paulo Fonseca e la sua squadra, ma il suo futuro resta incerto.