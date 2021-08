Milan-Cagliari, il commento: va in scena la sinfonia del Diavolo a San Siro

Ecco il commento alla gara di San Siro tra Milan e Cagliari, match della domenica sera di questa nuova giornata di Serie A

Redazione Il Milanista

E' un Milan straripante, che dilaga nella serata di San Siro contro il Cagliari di Leonardo Semplici. Gioca, vince e convince la squadra di Stefano Pioli, che rinuncia ancora una volta a Benncer, preferiti Krunic e Tonali all'algerino. Rinuncia anche a Rebic il tecnico, dentro Leao. E le scelte fatte non tradiscono l'allenatore. Il Diavolo scende in campo consapevole della sua forza, come vuole lo stesso Pioli, e chiude la pratica Cagliari nella prima frazione di gioco. Sembrano essere ovunque i calciatori rossoneri, sia in fase offensiva, che in quella difensiva. Una squadra che sa rispondere anche ai colpi presi nel migliore dei modi, anche con rabbia se serve.

Primo Tempo

Ci pensa Sandro Tonali. Sblocca lui il match su calcio di punizione al 12'. Dopo che Rafael Leao si è divorato il goal del vantaggio pochi minuti prima. Marcatura che annuncia un ciclone, quello che sta per abbattersi sulla difesa di Leonardo Semplici e una gioia che immaginiamo essere indescrivibile per il mediano, lui che da tifoso rossonero indossa la maglia numero 8 del Milan. Rete dell'1-0, che fa da apri pista. Pareggia prima Deiola al 15', poi il Diavolo sale in cattedra, La 'Premiata Ditta' Leao-Brahim Diaz confeziona il 2-1, rete allo spagnolo dopo un tocco fortunoso sul tiro del portoghese. tra il 24' e il 43' San Siro conosce Olivier Giroud, un interno sinistro a giro con cui il francese prima fissa il 3-1 e poi dal dischetto timbra la quarta rete dei rossoneri, la seconda personale, e c'è chi parla della 'maledizione della 9'...

Secondo tempo

Nella seconda frazione di gioco il Milan prova a gestire la partita come è gusto che sia. Vogliono dosare le energie i rossoneri, senza però rinunciare a pungere ancora una volta. Resta pericoloso il Diavolo anche se gioca a un ritmo totalmente diverso rispetto ai primi 45'. Eppure la squadra di Pioli fa paura anche in ripartenza è una sinfonia rossonera quella andata in scena questa sera. Giroud cerca la tripletta, così come Leao cerca la rete. Entrambi sfortunati però, il risultato al triplice fischio del direttore di gara, non cambia.