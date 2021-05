Milan, Brahim Diaz verso un nuovo prestito in rossonero?

Il fantasista spagnolo è sempre al centro delle voci di mercato, in vista della prossima stagione. Ecco cosa vuole fare il Milan

MILANO - Il futuro di Brahim Diaz resta un argomento di discussione. Arrivato in prestito secco dal Real Madrid la scorsa estate, non era e non è ancora certo cosa ci sia all'orizzonte per il ragazzo. Molto ovviamente dipendere dal futuro della panchina dei Blancos.Zidane è un suo estimatore, ma con un'offerta da 30 milioni, il cartellino del fantasista potrebbe essere strappato a Florentino Perez. Cifra alta che il Milan difficilmente potrà permettersi, dato che più o meno serviranno gli stessi soldi per riscattare Fikayo Tomori dal Chelsea e la dirigenza in questo caso non sembra avere alcun dubbio. Senza dimenticare che dal mercato potrebbero e dovrebbero arrivato una punta e un vice Theo Hernandez. Quindi quale sarà la strategia di Maldini e Massara? Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, non è da escludere un’altra stagione in prestito a Milanello.