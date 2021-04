Milan, BMW Italia e le parole sulla nuova partnership

Roberto Olivi, direttore delle relazioni istituzionali comunicazione di BMW Italia, ha parlato della nuova partnership con il Milan

"Abbiamo avuto il piacere la nuova partnership a Casa Milan. Un progetto che si sviluppa su temi di convergenza di valori, stile, innovazione, ricerca del bello e orientamento al futuro. Qualcosa che condividiamo proprio con la società rossonera. In questi mesi abbiamo lavorato per trovare un accordo, n qualcosa che potesse legare le esigenze di mobilità del Milan, ma non solo, perché un altro tema che ci accomuna è la volontà di realizzare progetti di sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa. Il Milan con la fondazione e noi con il nostro progetto di corporate social responsability vogliamo provare ad aiutare le persone che hanno difficoltà e favorire dialogo e la cultura. La nostra partership si fonda anche su questi valori, anche sulla voglia di costruire progetti insieme".