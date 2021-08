Milan versione Blancos? Contatti avviati, Isco e Odriozola nel mirino

Continua ad essere caldo l'asse Milano-Madrid dopo la trattativa che ha riportato in rossonero Brahim Diaz.

Il mercato del Milan continua ad essere in movimento e, anzi, sta per entrare nella fase calda. Infatti alla rosa del Diavolo mancano ancora alcuni tasselli, e per quessto motivo Maldini e Massara stanno lavorando incessantemente. Nella lista degli obiettivi ci sono sicuramente delle priorità, ma viste le difficoltà ad arrivare ai profili più graditi si stanno iniziando a seguire sul serio piste alternative. I ruoli in cui bisogna ancora necessariamente intervenire sono i soliti, terzino destro e fantasista d'attacco. I nomi preferiti sono sempre gli stessi, Diogo Dalot per la difesa, Vlasic e Ilicic per la trequarti. Sul primo il Manchester United non molla, non ha intenzione di aprire al prestito con diritto di riscatto e la trattativa si sta complicando. Per il croato il CSKA Mosca vuole la cessione definitiva e a cifre importanti, costi al momento non sostenibili per il Milan. Per lo sloveno dell'Atalanta, invece, si stanno facendo le opportune valutazioni, visti l'età e i costi dell'operazione.